L’allarme è partito nella notte quando un cittadino ha avvisato i carabinieri che, poco prima un furgone aveva urtato un’auto in sosta, ma il conducente si era poi dato alla fuga. Le pattuglie delle stazioni di Sesta Godano e Borghetto Vara, impegnate in attività di controllo del territorio, si sono subito messi alla ricerca del furgone; una volta rintracciato hanno intimato l’alt al conducente. C’è voluto poco ai carabinieri per verificare come l’uomo alla guida, un cittadino ucraino, avesse alzato troppo il gomito e fosse ubriaco, come poi certificato anche dall’esito dell’alcool test che è risultato risultato positivo. A insospettire maggiormente i militari è stato però l’atteggiamento del passeggero, un nordafricano, che si è subito dimostrato fin troppo insofferente al controllo. Dalla consultazione della banca dati è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Monza a seguito di condanne per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio. Una volta avuta conferma dell’identità, il giovane è stato dichiarato in arresto e accompagnato in carcere alla Spezia. Il conducente del furgone, cui è stata immediatamente ritirata la patente, è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza.