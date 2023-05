"Servono azioni contro la dispersione idrica, non desalinizzatori"

"Serve una strategia idrica efficiente e sostenibile, a livello nazionale così come a livello locale, che si concentri sugli sprechi e sulla dispersione della rete che, ad esempio nella provincia spezzina, supera il 50%. Affrontando il tema in modo oggettivo ed equilibrato, potremmo rinunciare alla fretta con cui abbiamo inaugurato il dibattito sui desalinizzatori anche qui in Liguria". Sul tema della gestione delle risorse idriche interviene anche il consigliere regionale spezzino della Lista Sansa, Roberto Centi (nella foto). L’occasione è stata data dalla mozione presentata in consiglio regionale dal capogruppo di Linea Condivisa, Gianni Pastorino. "Nella provincia spezzina la dispersione per problemi alla rete supera il 53%, un dato superiore alla media nazionale del 42%, mentre, restando in Liguria, parliamo di circa il doppio rispetto alla dispersione delle province di Savona e Imperia – osserva il consigliere regionale –. Servono investimenti sulla rete spezzina gestita da Acam Acque Iren. Una rete dove oltre alla dispersione continuano a verificarsi danni ingenti, come la rottura della condotta avvenuta nel Comune della Spezia tra viale Amendola e viale Garibaldi". Il consigliere regionale sottolinea anche i dati relativi all’aumento delle bollette. "Ricordo come nel recente report di Cittadinanzattiva – sottolinea Centi – si siano evidenziati aumenti del 4,4% per le bollette dei cittadini liguri tra il 2020 e il 2021, a fronte di un aumento dei ricavi e degli utili da parte dei gestori. Emblematico il caso di Iren, la multiutility dominante alla Spezia e in Liguria, che nei primi 9 mesi del 2021 ha incrementato i propri ricavi del 18,1%, con un risultato netto in aumento del 51,9%, che significa un utile per gli azionisti di 241 milioni di euro". "Di fronte a questi dati e alla situazione spezzina, ligure e nazionale – conclude Centi – credo che dovremmo iniziare ad affrontare il tema in modo oggettivo, evitando distrazioni come i desalinizzatori, che hanno un forte impatto ambientale".