Servizio shuttle con gli eco bus Otto mezzi in scena nello scalo Crocieristi, tour a basso impatto

Ieri 5mila passeggeri sbarcati dalla nave Msc Bellissima hanno raggiunto il terminal crociere a bordo dei nuovi eco-bus entrati in scena sulla via delle iniziative virtuose per abbattere l’inquinamento in città. Nel caso specifico l’azione muove da un tandem societario: Spezia- Carrara Cruise Terminal e Sessanta Milioni di Chilometri della quale è azionista di maggioranza Atc Esercizio. Dalle intese è scaturito il contratto per la fornitura del servizio shuttle tra il molo Garibaldi e il terminal crociere. Si tratta di un accordo di valenza strategica per tre motivi: garantisce il servizio per sette anni; prevede l’impiego immediato di otto bus dedicati Iveco Crossway, con capacità massima di 80 passeggeri, dotati di pedana per disabili e climatizzatore e tipologia Euro 6, che è il più alto standard ambientale attualmente disponibile; contiene il piano per il passaggio dai bus diesel ai bus elettrici.

"La società fornitrice si impegna a presentare entro il 30 giugno 2023 un piano di progressiva sostituzione, nel numero di almeno 2 all’anno, dei mezzi diesel con mezzi full electric" ha annunciato l’ad di Atc Esercizio Francesco Masinelli. L’entrata in servizio degli otto bus Euro 6 già abbatte Co2 (del 10 per cento) Nox (85%), Pm 10 (80%), Pm 2,5 (85,5%). "L’accordo - rilancia Davide Ciullo, direttore del sito - mira alla realizzazione del nuovo terminal crociere secondo i più alti standard ambientali: sarà il più sostenibile nel Mediterraneo". Plaude il segretario generale dell’Adsp Federica Montaresi: "È un’ottima notizia, in linea con i nostri programmi di transizione energetica e ambientale. Il progetto si integrerà con gli altri investimenti “Green Ports” che ammontano a 62 milioni di euro". Intanto nel 2023 si prevedono 700mila sbarchi di crocieristi in città. Secondo uno studio realizzato nel 2016 da Risposte Turismo Srl ogni turista spende nel comprensorio 34,06 euro al giorno.