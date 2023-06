Servizio navetta, Authority in pista Nuovo impulso ai traffici su ferrovia

Nei primi cinque mesi dell’anno i traffici su container sono calati del 18,8 per cento (quanto alle operazioni in capo a Lsct) ma in pari tempo il ricorso ai trasferimenti degli stessi su ferrovia è salito al 34 per cento. Ed è sull’incremento di questi ultimi che l’Autorità di sistema portuale intende lavorare per aumentare la competitività dello scalo su scala nazionale e internazionale e recuperare sul trend negativo. La mossa è quella dell’assunzione in proprio dell’onere del servizio di "navettamento" stradale dei container dall’area retroportuale di Santo Stefano al porto e viceversa, con qualificazione dello stesso come "servizio economico di interesse generale" proiettato all’affidamento in concessione (in luogo delle dinamiche pregresse che erano in capo a Lsct ed effetto domino sui costi, che finivano per pesare sulle casse delle imprese commerciali)

"L’obiettivo primario del servizio di “navettamento” stradale è di mantenere l’efficienza ferroviaria del “nodo” della Spezia durante i lavori infrastrutturali di potenziamento della Stazione di Marittima nel porto con la prospettiva di aumentare l’operatività delle aree disponibili nel retroporto porto di Santo Stefano Magra quale piattaforma intermodale" ha spiegato ieri il presidente Sommariva, prima all’Organo di partenariato e poi al Comitato di gestione, dai quali ha ottenuto disco verde a procedere. Delineato l’importo complessivo del servizio destinato ad essere posto a base d’asta con gara da bandire nei prossimi mesi; si è parlato di circa 4,5 milioni di euro complessivi, di cui 2,5 nei primi sedici mesi, il resto successivamente per ulteriori 12 mesi.

Corrado Ricci