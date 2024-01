Servizio civile, il bando Cometa

Dopo l’abolizione del servizio militare di leva, il servizio civile ha rappresentato per i giovani dai 18 ai 28 anni una diversa e significativa occasione di maturare esperienze. Anche quest’anno, nella provincia della Spezia, è particolarmente “nutrita” l’offerta di inserimento in tale servizio contenuta del bando presentato dal consorzio ’Cometa. Si tratta come è noto di un consorzio di cooperative promosso molti anni fa da don Franco Martini e presente alla Spezia, a Sarzana, a Luni, ad Ameglia e a Fivizzano con attività di carattere sociale e assistenziale. Il bando mette a disposizione per l’anno 2024 ben trentotto posti. Si tratta di un modo diverso per rendersi utili al Paese, che consente di aggiungere un’esperienza qualificante anche nell’attività lavorativa attraverso la partecipazione a progetti concreti. I progetti presentati da ’Cometa’ quest’anno sono due, rispettivamente per 24 e 14 posti: “Càmbiati la vita” e “Superabile 2024”. Le aree di intervento sono relative al contrasto verso le dipendenze, all’assistenza ai minori e alla disabilità. Va ricordato che i giovani ammessi sono retribuiti, per 12 mesi, con 307,30 euro al mese. Le domande possono essere presentate entro giovedì 15 febbraio alle 14. Per informazioni contattare Davide al 331.6396974 oppure al numero 0187.25571.