Chi volesse svolgere il servizio civile nella Croce Rossa deve affrettarsi a inoltrare la candidatura. C’è tempo sino alle 14 di questo venerdì per provare a prendere parte a un progetto, rivolto a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che vuole favorire la ripresa post covid supportando il sistema sanitario con servizi di trasporto dei pazienti e di assistenza alla popolazione più fragile. Sono 13 in totale i posti disponibili: 5 nella Croce Rossa di Spezia, 2 nella sede di di Fezzano, 2 in quella di Muggiano, 2 a Santo Stefano e 2 a Calice. Cittadinanza italiana o di un altro paese Ue (e premesso di soggiorno per i non comunitari) e l’assenza di condanne penali i requisiti, preferibile la patente B. La domanda deve essere presentata sulla piattaforma Dol accessibile al seguente indirizzo:https:domandaonline.serviziocivile.it. Per informazioni 0187702121.