Servizio civile digitale, c’è posto per 19 giovani da impiegare in Riviera e Val di Vara

Per il secondo anno consecutivo, il Distretto sociosanitario 17 Val di Vara-Riviera, apre al servizio civile digitale. Il Comune di Bolano, in qualità di capofila dell’ente, è stato l’unico Comune ligure a ottenere i fondi ministeriali per la realizzazione di progetti che porteranno a operare in riviera e nell’entroterra ben 19 giovani. Il programma ‘Un ecosistema territoriale collaborativo, inclusivo, competente e digitale’ vedrà i giovani mettere a disposizione le proprie competenze digitali, aiutando così le persone che hanno difficoltà a utilizzare il web, i dispositivi elettronici e i vari servizi online della pubblica amministrazione, potenziando le attività di orientamento ed informazione e sostenendo così l’inclusione digitale con particolare attenzione alle fasce fragili. "Lo scorso anno sono state realizzate iniziative che, alla luce della positiva riuscita, verranno potenziate – spiega Elisa Scappazzoni, assessore ai Servizi sociali – come corsi di formazione per utilizzo consapevole di pc e smartphone, sportello di facilitazione digitale per tutti i cittadini presso biblioteca e uffici pubblici, partecipazione a iniziative comunali per supportare le loro attività". L’impegno previsto è di 25 ore settimanali, articolato su cinque giorni, e prevede un compenso mensile di 444,30 euro. Il bando sarà pubblicato sul sito www.serviziocivile.it: 6 volontari opereranno a Bolano , tre a Riccò del Golfo, due rispettivamente a Follo, Calice, Rocchetta, Borghetto e Levanto. "L’impegno dei volontari – aggiunge Alberto Battilani (nella foto), presidente del Distretto sociosanitario e sindaco di Bolano – sarà orientato sia a una funzione strumentale per facilitare l’accesso alle procedure amministrative online, sia allo sviluppo della dimensione sociale offerta dalle nuove tecnologie. In questi ultimi due anni, il lockdown prima e le misure di contenimento poi, hanno imposto nei cittadini un ripensamento della quotidianità, nelle modalità di relazione con la propria rete sociale e nell’accesso ai servizi. Con il progetto proveremo a ridurre l’attuale divario digitale".