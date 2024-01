Servizio civile all’Avis. Aperte le domande per giovani under 28

Sono aperte le candidature per svolgere il servizio civile universale nella sede dell’Avis comunale della Spezia al Favaro nell’ambito del progetto “Scuola di dono – nel Nord” (codice ente SU00072A89, codice sede 147196. Il servizio civile rappresenta un’opportunità per tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 (28 anni e 364 giorni). All’Avis della Spezia sono destinati 4 operatori volontari per 12 mesi che saranno impegnati settimanalmente per 25 ore sia in attività organizzate in sede, sia in stand e manifestazioni per la promozione della donazione di sangue e plasma. I volontari riceveranno un rimborso mensile di 507,30 euro. Per partecipare al bando bisogna essere in possesso di Spid e presentare la domanda, esclusivamente online, sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le 14 del 15 febbraio.