"Serve una legge contro il consumo del suolo"

Il regolamento sui piani di bacino e la gestione delle aree esondabili a basso rischio non convince. Nonostante il coro dei "no" che si è sollevato, Regione Ligura va dritta all’obiettivo per nulla intenzionata a rivedere i passaggi edificatori soprattutto nelle aree a rischio idraulico ma decisa all’approvazione. Per questo il guppo di tutela ambientale del Partito democratico ha chiesto un regolamento di piano di bacino oltre a una legge contro il consumo del suolo. Soluzioni, specificano, indspensabili in un territorio fragile come quello spezzino. "Il nuovo regolamento della Regione Liguria sui piani di bacino per la gestione delle aree esondabili – ha spiegato il Partito democratico – solleva numerose criticità, dopo aver incassato il no delle associazioni ambientaliste, delle professioni e le perplessità dei Comuni, la giunta continua ad andare avanti con un documento che rischia di aumentare il rischio idrogeologico sul nostro territorio ed è basato su osservazioni storiche sul cambiamento climatico ferme a 30 anni fa. Serve una legge regionale contro il consumo del suolo, un piano di intervento di messa in sicurezza dei versanti e il sostegno agli enti locali per attuarlo". L’ascolto dei Comuni è il primo passaggio suggerito anche da Davide Natale consigliere regionale spezzino del Partito Democratico. "La giunta invece si è dimostrata sorda – ha spiegato Davide Natale – decidendo di approvare giovedì un regolamento che sottovaluta i pericoli di costruire su quelle aree inondabili definite a basso rischio. Delle tre pagine di osservazioni presentate, in alcuni casi dei veri e propri emendamenti, non c’è nessuna traccia nel regolamento. Inoltre i Comuni temono il passaggio delle competenze dalla Regione ai singoli comuni con tute le difficoltà di verifica prima di rilasciare le autorizzazioni".