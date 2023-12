"Serve maggiore responsabilità da parte di tutti"

Tra le note in chiaroscuro di questo 2023 c’è sicuramente il servizio di trasporto pubblico. Il sindaco non lo afferma apertamente, ma dalle sue parole si comprende la necessità di avere un servizio che sia in linea con le "aspirazioni di una città che cresce, che è diventata turistica, e che è sempre più operaia, basti pensare alle 13mila persone che lavorano nella cantieristica lungo viale San Bartolomeo". Eppure, due mesi fa, è stato proprio il sindaco a richiamare all’ordine il cda di Atc e i sindacati, protagonisti di un’estate a dir poco rovente. "Stiamo operando una grande trasfromazione del settore, ttraverno il progetto finanziato dal Mit. Mi ero impegnato con i sindacati e i dipendenti a fare l’in house e dare sicurezza per i prossimi 15 anni, ma ognuno deve prendersi le proprie responsabilità perchè è un percorso dove non si puo scherzare. Vorrei veder autobus sempre puliti, non incidentati, autisti vestiti bene che guidano come si deve, e vorrei che tutti pagassero il biglietto. Ognuno deve fare la propria parte". Di recente, il Comune ha acquisito da Eni un’area di via Lunigiana adiacente al deposito, per farne un parcheggio per i filobus. "La strada intrapresa è quella buona, la realizzazione dei parcheggi di intercambio è a buon punto; il sogno è di ripristinare le storiche circolari 1 e 3, e introdurre i servizi per le colline". Proprio nel 2024 in Atc sarà la volta del rinnovo delle cariche del cda.