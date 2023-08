Serate in musica dagli anni '70 a Baglioni a Fiumaretta: Divertimento e Musica

Due serate di divertimento e musica a Fiumaretta. Grazie all’organizzazione dell’Associazione Vivere Fiumaretta che ha supportato la preparazione del calendario degli eventi estivi del Comune di Ameglia. Si inizia stasera dalle 21.30 con un tuffo negli anni 70 rivissuti con canzoni dal vivo che hanno segnato quel tempo ma anche abbigliamento, balli e aperitivi. Nel corso della serata, con musica coordinata dal dj Francesco, verrà premiato il miglio costume anni Settanta e la Lady. L’appuntamento è in piazza Pertini dove domani, è in programma il concerto di Serena Bagozzi, corista di Claudio Baglioni, che proporrà i grandi successi del cantautore romano nello spettacolo dal titolo "Bags conta Bag" un viaggio attraverso le canoni di Claudio Baglioni. Intanto prosegue a Bocca di Magra la mostra dedicata a Diabolik e Eva Kant. Lunedì appuntamento alla corte del Castello di Ameglia per la serat cinema alle 21.30.