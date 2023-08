Serate a “Non è L’arena” Tutti i film sotto le stelle

LA SPEZIA

Lerici e Porto Venere continuano a proporre le loro proiezioni sotto le stelle. E se nel capoluogo l’arena per le pellicole del Film club Germi sarà attiva nella prossima estate, per gli appassionati cinefili della città, dopo il successo del mese di luglio, prende il via la seconda parte della rassegna ‘Non è L’arena’. Al cinema il Nuovo di via Colombo, con il locale dotato di raffrescatore, sono tante le novità e le anteprime da godere sul grande schermo. Oggi e domani, il meraviglioso film di Giuseppe Fiorello ‘Stranizza d’amuri’, da venerdì a domenica una grande prima: ‘Hai mai avuto paura?’, un film dalle tinte horrormistery. Un’altra grande prima dal 7 al 9 agosto con ‘Cattiva coscienza’, un’interessante favola contemporanea con Francesco Scianna e Drusilla Foer. Giovedì 10 e venerdì 11 agosto, per la serie ‘Un mondo di sogni animati’, arriva dallo studio Ghibli ‘Il mio vicino Totoro’, un film intimista di Miyazaki. Il fenomeno del momento, ‘Barbie’ – ma nella versione originale con sottotitoli in italiano – sabato 12 e domenica 13 agosto. Da lunedì 14 a venerdì 18 agosto, invece, l’attesa uscita nazionale ‘I peggiori anni’, quattro nuovi episodi per un film corale.

"Non mancano gli eventi musicali al cinema Nuovo – dichiara Silvano Andreini del Germi – : sabato 19 e lunedì 21 agosto in diretta ‘Metallica M72 World Tour’, evento cinematografico globale, che vedrà la band suonare per due serate con due scalette diverse, con brani che abbracciano gli oltre 40 anni di carriera". Due le anteprime nazionali: domenica 20 agosto ‘Una commedia pericolosa’ con Enrico Brignano, martedì 22 agosto con la pellicola che ha aperto il recente Festival di Cannes ‘Jeanne du Barry La Favorita del Re’. Per i film restaurati in 4k mercoledì 23 e giovedì 24 arriva ‘Cannibal hollocaust’, mentre da venerdì 25 a domenica 27, in contemporanea nazionale, lo straordinario ‘Last film show’ la storia di Samay, un bambino indiano di nove anni. Lunedì 28 agosto, per il centenario di Warner Bros, torna su grande schermo ‘I tre dell’Operazione Drago’, l’ultimo film girato da Bruce Lee prima di morire. Si chiude martedì 29 e mercoledì 30 la rassegna ‘Un Mondo di Sogni Animati’ con ‘Si alza il vento’, il film più personale di Miyazaki. Infine, da giovedì 31 agosto, in contemporanea con l’apertura del Festival di Venezia in esclusiva al Nuovo ‘L’ordine del tempo’.

Marco Magi