Serata musical con "Chicago by Fosse"

Tre serate di musical in anteprima nazionale. Da stasera fino a sabato con inizio alle 20.30 il teatro degli Impavidi di Sarzana ospita lo spettacolo dal titolo "Chicago by Fosse" il musical del Four Steps Choir. Un cast e un’esperienza imperdibile composto da Gloria Clemente, Pietro Senigalia, Davide Labbate, Andrea Cozzani, Paolo Meneghini, Matteo Rovinalti, Giovanni Franceschini, Giacomo Mornelli, Davide Dal Vignale testo di Gloria Clemente e Alice Sinigaglia, regia a cura di Alice Sinigaglia. In "Chicago by Fosse", la narrazione si concentra sulla geniale figura del coreografo Bob Fosse, noto anche per lo stile di vita eccessivo e compulsivo in ogni aspetto (dal lavoro, alla sessualità e al rapporto con i farmaci), e al suo esclusivo rapporto con Gwen Verdon, ballerina di eccelso talento, moglie e collaboratrice fondamentale di tutto il suo lavoro, alla quale, nonostante le fughe e i tradimenti, resterà legato tutta la vita. Le canzoni sono eseguite in lingua originale e accompagnate da un’orchestra di 9 musicisti, sostenute da un coro di 40 elementi ed esaltate da un corpo di ballo e numerosi solisti. Un viaggio imperdibile tra il fascino del palcoscenico e le spietate regole dello show business, che lungo la strada sacrifica affetti ed equilibri per consegnare alla storia intramontabili capolavori.

m.m.