"Serata Folk con gli Slim River Boys allo Shake Club di La Spezia"

Serata a tutto folk allo Shake Club di via Valdilocchi alla Spezia: sul palco del circolo Arci di Fossamastra, questa sera alle 21.30 si esibiranno gli Slim River Boys, gruppo di ’local heroes’ fondato nel 2010 a Sarzana, con tre album all’attivo. Tredici anni di attività nel segno della passione comune per la musica folk degli Stati Uniti e il sound ‘unplugged’: la dimensione acustica è quella che meglio sublima i talenti di questa band, i cui componenti vengono da esperienze e gusti musicali differenti e che si sono ritrovati in questo comune denominatore. La partenza dei Slim River Boys è stata legata al folk più tradizionale made in Usa, ma anno dopo anno, complici i rimaneggiamenti della line-up, una maggior coesione fra i suoi componenti e una maturazione artistica, si è sempre più fatto sentire uno stile originale e proprio, che è frutto del mix fra la versione moderna di questo genere tradizionale e il passato punk degli attuali musicisti. Dopo il concerto, dj set di Marcipeter. L’ingresso alla serata sarà gratuito e riservato ai possessori di tessera Arci.