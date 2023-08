Serata di violino virtuoso Plotino esegue Piazzolla

Un grande solista, già in altre occasioni ospite del Festival Paganiniano, per il nuovo concerto della rassegna previsto per stasera, alle 21, nella piazza della Chiesa di Carro. Nell’evento dedicato a ‘Il Violino virtuoso nella musica di Astor Piazzolla’, parteciperà infatti il violinista Giulio Plotino, che sarà accompagnato dall’Ensemble Hyperion. Non era violinista Astor Piazzolla, che come tutti sappiamo era un grandissimo bandoneonista, eppure nella sua musica il violino riveste un ruolo speciale; per tutta la sua carriera si circondò di grandissimi violinisti come per esempio Antonio Agri e Fernando Suarez Paz. Nella musica di Piazzolla il violino dialoga continuamente con il bandoneon, assumendo in alcuni momenti il ruolo di indiscusso protagonista (come in ‘Escualo’) e in altri momenti contrappuntando abilmente ed efficacemente le melancoliche frasi del bandoneon, con il suo suono a volte struggente, a volte graffiante ed anche, a momenti, languido.

Plotino, nato a Genova, ha iniziato lo studio del violino con Josef Levin ed è stato primo violino ospite in varie importanti formazioni, come il London Philharmonic Orchestra e il Teatro alla Scala di Milano. Nel 2018 è stato protagonista della produzione discografica Dynamic dedicata a Paganini e i suoi strumenti, mentre l’incontro con Andrea Marcon e la Venice Baroque Orchestra, lo ha visto protagonista di un lungo tour americano di enorme successo su strumenti d’epoca. I biglietti si potranno acquistare al botteghino in loco, il giorno del concerto. Info: [email protected] o al 351 6281806.