Serata di musica e poesia al santuario di Gaggiola

Una serata che unisce musica e poesia domani al santuario Sant’Antonio da Padova di Gaggiola. L’insegnante di formazione corale Daniela Contessi dirigerà il coro del Conservatorio Puccini, per un evento di alto livello culturale che fonde due arti. Il programma, ideato dalla stessa Contessi, è costruito in un’alternanza tra voce recitante, che precede l’esecuzione di ogni brano e cantato, dove si succedono coro, soprano e baritono. Protagonisti del concerto, insieme agli studenti del Puccini che fanno parte del coro, l’attore Roberto Alinghieri come voce recitante, la soprano Claudia Belluomini e il baritono Michelangelo Ferri, accompagnati al pianoforte dal maestro Marco Podestà. Filo conduttore del concerto ‘Viaggio luminoso tra musica e poesia’, con inizio alle 21, sono i temi affrontati dai poeti nella storia, legati al senso dell’esistenza e al rapporto con l’amore. In un omaggio al Sommo Poeta, la serata inizierà e si concluderà, attraversando un excursus di tematiche, messe in risalto dal cantato delle opere di Adone Zecchi, Claude Debussy, Gabriel Faure´, Strauss, Barber e Hugo Wolf. Tra i brani in programma, il primo, per solo coro, sarà eseguito senza pianoforte, con il testo tratto da versi della ‘Vita Nova’ di Dante; l’attore, Alinghieri, reciterà i testi e subito dopo il coro eseguirà un Madrigale a quattro voci di Zecchi. Come secondo brano, una chanson di Debussy, per soprano e pianoforte, cantata dalla soprano Belluomini, accompagnata da Podestà. "Quest’anno abbiamo voluto dare spazio anche alla parola recitata – commenta Contessi – un ‘viaggio luminoso’ attraverso il quale il pensiero profondo espresso dal testo è, per così dire, ‘illuminato’ dalla musica. Un ringraziamento particolare va ai frati del santuario che, per il secondo anno, ci ospitano nella loro chiesa con un’acustica bellissima".

Marco Magi