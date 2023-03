Serata di musica e interviste alla Skaletta

Sabato ricco di proposte alla Skaletta Rock Club, con un tributo ad una formazione non conosciuta ai più, ma rimasta nel cuore di uno zoccolo duro di fan. Si comincia con l’intervista, a cura di Diego Ballani, di Giuseppe Basile, autore del libro "Adrian Borland&The Sound. Meaning of distant victory", dedicato ad una band post-punk e al suo leader scomparso prematuramente, che secondo molti non ha raccolto il successo che avrebbe meritato. Dalle 22, sarà la volta della musica: ad esibirsi sul palco il duo I amI am not, progetto di Roberto Pelosi e Nicola Pinelli. Dopo questo progetto del territorio, saranno protagonisti i bolognesi Total Recall: quintetto accomunato dalla passione Adrian Borland e i suoi The Sound, già al centro del libro, di cui fanno rivivere musica ed atmosfere.

C.T.