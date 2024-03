Serata di musica con Woman Lab

In occasione della Festa della Donna, l’Arci Baccano organizza per venerdì 8 marzo una serata di musica e approfondimento con la presenza del gruppo Woman Lab, creato e diretto dal musicista Gianni Grondacci. L’inizio della cena è previsto per le 19.30 con la presenza delle volontarie dell’associazione Vittoria, che opera sul territorio arcolano e provinciale per il sostegno e la difesa delle donne vittime di violenza; dalle 22 l’inizio dello spettacolo musicale. La serata sarà condotta dall’autrice e giornalista Daniela Tresconi. "WomanLab è un laboratorio femminile di musica – spiegano i promotori – un ambiente creativo e inclusivo dedicato alle donne interessate a sviluppare abilità musicali. Questo laboratorio offre un luogo sicuro dove le partecipanti possono esprimere liberamente la loro creatività, condividere esperienze e imparare dagli altri. Il Woman Lab persegue tanti diversi obiettivi, in particolare l’uguaglianza di genere nella musica".