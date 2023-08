Serata dedicata a Rio per ’Cinema sotto le stelle’ E poi il pianobar nella cornice del borgo di Fegina

Nuove iniziative del Comune, a Monterosso, anche stasera. Al Molo dei Pescatori, alle 21.15, nell’ambito del ‘Cinema sotto le stelle’, per gli amanti dell’animazione e del cinema, la serata sarà dedicata alla magia di ‘Rio’, il film di animazione Disney Pixar; un’avventura coinvolgente e divertente, adatta a tutta la famiglia, che porterà tutti a seguire le avventure di Blu, un raro pappagallo, e la sua straordinaria missione a Rio de Janeiro. Intanto, alle 21, sul Lungomare Fegina, c’è il pianobar, un’occasione da non perdere per godersi una serata all’insegna della musica e del divertimento, con un magico scenario a fare da cornice, in attesa degli eventi dei prossimi giorni. "Sarà una straordinaria settimana di eventi culturali e di intrattenimento – dichiarano dal Comune – pensata per deliziare e coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Con un mix di iniziative che spaziano dalla letteratura alla musica, dal cinema al folklore".