Serata dedicata a Maurizio Cavalli

S’intitola ’Meet me on the corner - Una serata con Maurizio’ l’evento che l’Arci Canaletto (via Bosco alla Spezia) dedica a Maurizio Cavalli questa sera a partire dalle 21.30. Operatore culturale legato al Comune della Spezia, ha partecipato all’allestimento di importanti mostre e collaborato prima col Centro della Comunicazione e poi con gli Archivi Sergio Fregoso; il suo ultimo progetto è stato La città in musica, 1950/2000, archivio in progresso di tutto ciò che è avvenuto in città in ambito musicale.

Figura indimenticata, è stato uno dei protagonisti del folk revival, dal Canzoniere Operaio al Collettivo Franceschi, prima di fondare i Lancelot, gruppo dedicato a questo genere nella versione anglosassone, e i Tandarandan, ricercatori di musiche tradizionali tra Liguria e Lunigiana. Ad omaggiarlo, oltre all’ideatore della serata Andrea Imparato (flauti, sax, voce), ci saranno: Rudi Veo (chitarra), Mauro Manicardi (organetti), David Virgilio (violino, organo), Giambo Ragnoli, la figlia Margherita Cavalli e Emanuele Re Rebaudengo, The Sailor steps. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.