Serata dedicata a Chick Corea col chitarrista Matteo Prefumo

Tra ospiti, podcast e interviste continuano le Jam del Pin, organizzate nell’area della Pinetina dall’associazione Fare Jazz in collaborazione con Verbena Jazz Records, Nk Studio, Where magic Happens e Jazzit. Nuovo appuntamento domani sera (alle 19.30 early session), a partire dalle 21.30, con protagonista Matteo Prefumo. Il chitarrista, insieme al trio resident – Leonardo Corradi al piano, Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria – dedica la serata a Chick Corea. Classe 1991, uno dei giovani talenti di questo strumento, da pochi giorni Prefumo è entrato in finale (ed è il primo musicista ligure ad esserci arrivato) negli Stati Uniti, all’International Songwriting Competition, nella categoria Instrumental, selezionato tra 15.000 partecipanti. Si tratta di uno dei premi più importanti al mondo, è diviso per generi e la giuria è composta da nomi come Jack Dejohnette, Danilo Perez, Coldplay, Mariah Carey, Tom Waits e Nancy Wilson. Info: 331 6818352.