Serata cabaret in Fortezza Atteso lo show di Frassica

Si chiude con lo show di Nino Frassica la rassegna ’Estate in Fortezza’ organizzata dal Comune di Sarzana con il coordinamento de Gli Scarti e la collaborazione della Cooperativa Earth, progetto inserito nel bando Call For Ideas. Un ultimo spettacolo della manifesazione ma non certamente di un’estate che ha ancora in cartellone tanti appuntamenti di qualità, anche all’interno delle stanze della Fortezza Firmafede. E domani sera proprio alla Cittadella si preannuncia un sabato davvero di grande divertimento in compagnia di Nino Fassica e del gruppo Los Plaggers Band in un viaggio musicale per oltre due ore di concerto-cabaret. Frassica è un attore e show man capace di intrattenere il pubblico con trovate originali come il suo spettacolo pensato come una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Verranno presentati brani come ’Cacao Meravigliao’, ’Grazie dei Fiori bis’ o ’Viva la mamma col pomodoro’ al quale verranno aggiunti ’Viva la pappa col pomodoro’, ma anche ’Mamma mia dammi cento lire’ e sigle d’altri tempi come ’Portobello’ o le musichette della pubblicità; e ancora ’Campagna’ diventa ’Voglio andare a vivere con i cugini di campagna’, e poi ’Siamo donne’ che si conclude con ’Donna a Surriento’, ’Neri per sempre’, ’Tuca tuca’... Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica dell’artista siciliano.

m.m.