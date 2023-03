Serata a tutto jazz alla Pinetina Concerto del pianista Lanzoni

Anche la quarta serata delle Jam del Pin ha registrato il sold out. Stasera, con early session alle 19.30 il concerto e la jam dalle 21.30, nuovo appuntamento alla Pinetina con ospite il pianista fiorentino Alessandro Lanzoni. L’assegnazione del ‘Top Jazz 2013’ come miglior nuovo talento dell’anno, attribuito dai più qualificati giornalisti italiani per la rivista Musica Jazz, colloca a pieno titolo Alessandro Lanzoni fra gli artisti di maggiore personalità del jazz italiano, forte anche di un curriculum che da anni lo ha imposto all’attenzione del mondo musicale. Tantissime le collaborazioni, fra gli altri Roberto Gatto, Enrico Rava, Lee Konitz, Fabrizio Bosso. Con Lanzoni, il trio resident: Leonardo Corradi al piano, Diego Piscitelli (contrabbasso) e Matteo Cidale (batteria). Serata a cura dell’associazione Fare Jazz, con Verbena Jazz Records, Nk Studio, Where magic Happens e Jazzit. Info al 331 6818352.