La Spezia, sequestro da 7 milioni di euro. Stroncato traffico di 800 chili di cocaina

La Spezia, 31 marzo 2022 – Ritenuti provento del traffico internazionale di droga. Per questo motivo a una cinquantottenne originaria della Calabria, sono stati sequestrati beni mobili e immobili per un valore di oltre 7 milioni di euro .

A operare i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale della Spezia, che hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale della Spezia.

Gli investigatori sono partiti dalle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, che fece riferimento all'importazione dal Sud America di circa 800 chilogrammi di cocaina. Il carico, giunto a destinazione nel porto spezzino, era stato successivo stoccato in un garage nel centro cittadino, per essere poi venduto.

A poche settimane dall'arrivo del carico, tuttavia, per motivi ad oggi ancora non del tutto chiariti, ad agosto di 10 anni fa, in provincia di Crotone, durante una processione, uno dei soggetti coinvolti nell'importazione, era stato ucciso a colpi di pistola .

Le indagini hanno permesso sin dall'inizio di evidenziare come l'omicidio potrebbe essere maturato in un contesto di criminalità organizzato di respiro internazionale.

A seguito dell'omicidio, i carabinieri del Nucleo investigativo spezzino hanno iniziato indagini anche a carico dei familiari del morto, focalizzandosi sulla sorella, poi indagata per spaccio di sostanze stupefacenti perché avrebbe detenuto, proprio in quel garage, i circa 800 chili di cocaina cedendone a esponenti di spicco della criminalità calabrese .

Oltre a questa contestazione, sotto il coordinamento della Procura spezzina la donna è stata indagata per l'ipotesi di reato di riciclaggio, perché si sarebbe occupata del trasferimento di ingenti somme di denaro contante di provenienza delittuosa acquistando beni immobili, citazione societarie, e beni di lusso quali diamanti, gioielli, quadri. Parte delle somme sarebbe transitata su conti correnti bancari nazionali ed esteri appositamente accesi e parte occultata in cassette di sicurezza o reimpiegata in numerose attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative in Svizzera, Romania, Capo Verde, Sao Tome e Principe e Spagna .Gli investigatori quantificato in almeno 7.000.000 di euro le hanno movimentate.

Tale ingente somma è da aggiungere a quello già confiscato alla fine del 2020 a un intermediario finanziario residente in Svizzera e originario della provincia della Spezia, la cui vicenda è già stata ampiamente descritta allorché, lo scorso luglio, è stato condannato, a seguito di patteggiamento, a due anni di detenzione e alla confisca dell'intero patrimonio. L'uomo, ritenuto il cassiere dell'indagata e del fratello defunto, aveva costituito, per tale scopo illecito, una società offshore in Belize, accendendo, attraverso essa, anche conti bancari a Lugano.

Alla fine di febbraio 2022 il Tribunale di Genova – Ufficio per le indagini preliminari ha emesso rogatoria finalizzata alla confisca dei saldi attivi sui conti bancari accessi su banche private di Lugano, di una villa sul lago di Lugano e ad altre forme di investimento per valore stime in circa 9.000.000 di euro . Attualmente del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri della Spezia, con la collaborazione della polizia federale svizzera, sta coadiuvando l'autorità giudiziaria per il trasferimento dei valori in Italia ovvero attraverso l'accredito sul Fondo Unico, il fondo dinamico in cui confluiscono i rapporti finanziari e assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione.

Le indagini per accertare il reato di riciclaggio sono state complesse e gli stessi investigatori hanno ricostruito i flussi economico-finanziari dell'ultimi due decenni dell'indagata e del defunto fratello, accertando un'ingiustificata struttura patrimoniale, sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati e provento dell'illecita attività di traffico di stupefacenti. L'individuazione delle cospicue somme di denaro all'estero è stata possibile alla sinergia che i militari del nucleo spezzino hanno mantenuto con la polizia federale e con la magistratura elvetiche, il cui contributo è stato fondamentale.

Il Tribunale della Spezia, concordando con i risultati delle indagini, dopo una prolungata battaglia legale, lo scorso 9 marzo ha emesso un decreto di misura cautelare reale finalizzato al sequestro penale preventivo di beni riconducibili all'indagata per un valore stimato appunto in 7.000.000 di euro. Con il coordinamento dalla Procura della Repubblica della Spezia sono stati attivati rogatorie internazionali ed i canali di cooperazione giudiziaria europei (Eurojust, Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria Penale).

Tra i beni vi sono complessi immobiliari ubicati in provincia di Crotone, citazione societaria e conti correnti individuati in Svizzera, orologi, gioielli e preziosi d'ingente valore rinvenuti all'interno di una cassetta di sicurezza custodita in una banca svizzera, beni mobili ed immobili individuati sull'isola Sao Tomè e Principe (Africa Centrale); beni immobili individuati sull'isola di Palma di Maiorca (Spagna) e beni mobili ed immobili in Romania ea Capo Verde.

Marco Magi