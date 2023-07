Sequestrati 2 milioni del ’bonus facciate’

Oltre due milioni sequestrati e denunciati due amministratori di società. E’ quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari di Pisa riguardo a 2,6 milioni relativi a contributi indebitamente percepiti sotto forma di crediti d’imposta relativi ai cosiddetti bonus facciate e ristrutturazioni edilizie. Secondo un’indagine della Guardia di Finanza i infatti lavori non sarebbero mai stati eseguiti. Per questo nei guai sono finiti due amministratori di una societá edile toscani per ’indebita percezione di erogazioni pubbliche’. L’indagine, nata da un controllo fiscale sui bonus in materia edilizia, ha fatto emergere un "complesso sistema fraudolento – spiega la Guardia di Finanza – basato sull’emissione da parte di una società un numero consistente di false dichiarazioni, per attestare fittiziamente l’esecuzione di lavori edili per 3 milioni di euro, in prevalenza per il cosiddetto bonus facciate, nei confronti di vari condomini". Lavori in realtà mai fatti o eseguiti per importi nettamente inferiori. Fra i 45 cantieri coinvolti anche alcuni nelle province di Spezia, Massa Pisa, Lucca, Pistoia, Roma, Milano, Monza e Varese.