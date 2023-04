Senza taxi la sera tardi "L’amministrazione punta su una maggiore flessibilità"

"L’Amministrazione comunale è impegnata da tempo insieme alle associazioni di categoria nella ricerca di soluzioni che permettano di incrementare il servizio di trasporto, fra cui quello dei taxi". Il Comune di Spezia prende posizione in merito al caso delle due amiche impossibilitate a prendere un taxi l’altra sera. "E’ stato siglato un accordo ad 13 aprile in sede di commissione consultiva comunale, che prevede l’introduzione di forme di flessibilità nella gestione del servizio che permetteranno di aumentare, soprattutto in orari notturni del fine settimana, la disponibilità di taxi già dal 1° maggio. Abbiamo richiesto la trasmissione di dati relativi alle chiamate degli utenti rimaste inevase e ai tempi medi di attesa"