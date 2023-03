Senza stipendio 14 dipendenti di cantiere navale

Per quattordici lavoratori del cantiere navale del Muggiano, dipendenti del Consorzio Comex, il 2023 è iniziato sotto il peggiore degli auspici. Da inizio anno, denunciano, non percepiscono lo stipendio. In un contesto generale non facile di per sé, il mancato arrivo a fine mese della busta paga significa appellarsi agli ultimi risparmi – quando ci sono – per pagare la retta dell’asilo dei figli e il conto della spesa al supermercato. Per pagare la rata del mutuo si chiede aiuto ai genitori ma sono rattoppi e rammendi che non possono avere vita lunga. Per gli operai è cominciata la battaglia per avere dall’azienda, una delle tante che ruota nella galassia degli appalti del colosso Fincantieri, quanto dovuto ma anche su questo versante sostengono il terreno sia impervio. Non vengono digeriti l’iscrizione obbligatoria al sindacato per ricevere assistenza, così come i costi da sostenere per usufruirne. Dalla Cgil, alla quale si sono rivolti, fanno sapere che per norma statutaria l’istruzione di una pratica prevede l’adesione all’associazione, mentre le spese per le marche da bolle derivano da obblighi statali.

E la percentuale, si controbatte, su quanto si otterrà in caso di vittoria della causa? E’ minima, il 5% per cento del totale e serve per coprire i costi dell’operatrice che seguirà passo passo l’iter giudiziario, interfacciandosi con l’avvocato. Le spese legali, rassicura il sindacato, saranno invece totalmente rimborsate, qualunque sia l’esito del processo, perché ci si avvale di una speciale convenzione. "Qualunque siano le problematiche – sottolinea il segretario provinciale della Fiom Matteo Tivegna – siamo pronti, come sempre abbiamo fatto e sempre faremo, ad essere al fianco dei lavoratori" Vimal Carlo Gabbiani