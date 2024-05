Sentieri gratuiti nel giorno dei Parchi

Venerdì 24 maggio il Parco nazionale delle Cinque Terre apre gratuitamente a tutti i visitatori l’accesso alla sua rete sentieristica per celebrare Giornata europea dei Parchi, ricorrenza con cui la Federazione europea dei Parchi ricorda il giorno di fondazione del primo parco nazionale in Europa. In via straordinaria, sarà aperto gratuitamente l’accesso all’intera rete sentieristica del Parco, incluso il sentiero Verde-Azzurro, a cui solitamentesi accede a pagamento. Si tratta, globalmente, di oltre 130 chilometri di percorsi. Numerosi saranno i volontari presenti in tutti i sentieri a disposizione dei visitatori per dare informazioni e garantire a tutti l’accesso in sicurezza ai sentieri. "Un’opportunità straordinaria per esplorare le bellezze naturali di questa area protetta, ricca di fascino e di biodiversità" afferma Donatella Bianchi, presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre.