Sempre più ragazzi scelgono l’ indirizzo musicale

L’istituto comprensivo di Lerici offre a possibilità di iscriversi all’indirizzo musicale, che impegna gli alunni per l’intero triennio nello studio di uno strumento a scelta tra violino, chitarra classica, pianoforte e percussioni (glockenspiel, xilofono, batteria). Avvalersi dell’insegnamento della musica comporta un impegno aggiuntivo di due ore settimanali: un’ora nella lezione di gruppo e una nella lezione individuale. La scuola mette a disposizione gli strumenti e le lezioni sono completamente gratuite: questo rappresenta una grande opportunità per tutti coloro che vogliano avvicinarsi alla musica, creando anche un’occasione per stare insieme con impegno e dedizione. Lo studio dello strumento rappresenta una materia come tutte le altre: ha lo stesso peso nella media generale dei voti ed è oggetto dell’esame alla fine del terzo anno. I docenti insegnano a leggere la musica e a suonarla, hanno molta pazienza e come dicono loro "insegnano a distinguere i suoni dai rumori". I concerti di Natale e di fine anno scolastico rappresentano un’occasione per dimostrare i progressi raggiunti ed imparare ad esibirsi in pubblico senza timori, grazie all’appoggio dei propri compagni ed insegnanti. Oltre che ad essere un successo scolastico, rappresenta un successo anche a livello sociale, creando e rafforzando nuove amicizie e nuovi gruppi di studio. A tutti coloro che sono incuriositi da questa esperienza, consigliamo di non avere esitazioni e mettersi in gioco: la musica vi aspetta!