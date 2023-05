Semplici: "Giocato una buona gara, siamo vivi"

Lo Spezia torna a testa altissima da Bergamo, atteggiamento giusto come vuole Semplici, dal pericolo di una sconfitta che poteva diventare pesantissima, al quasi pareggio di Verde nel recupero. Purtroppo però i punti non sono arrivati e le ultime cinque sfide diventeranno decisive per la permanenza in serie A. Troppe le occasioni sprecate e molta, molta sfortuna. Anche a Bergamo pagati a prezzo salatissimo errori e gol della domenica degli avversari. Di contro la traversa di Verde grida vendetta, come l’occasione di Shomurodov alla fine. E gol concessi su palle inattive. Semplici parla di questo e molto altro.

"Abbiamo giocato contro una grande squadra, abbiamo sofferto ma anche reagito. Purtroppo abbiamo concesso tre gol su azione di palla inattiva regalando il secondo angolo. E non siamo neppure fortunati, la traversa colpita alla fine poteva darci il pareggio".

Perché Verde in panchina?

"Ha qualche problemino fisico, e quindi non aveva nelle gambe tutta la partita, abbiamo scelto qualcuno più fresco e con più spensieratezza. I ragazzi stanno dando tutto e sono fiducioso per la salvezza. Mi dispiace per Verde, peccato perché il tiro alla fine poteva darci il pareggio". Torniamo alla partita, la prestazione questa volta c’è stata.

"Dispiace per la sconfitta, purtroppo le situazioni di mezza e mezza non ci aiutano, e non siamo fortunati, abbiamo giocato una buona gara, ma usciamo ancora sconfitti. Di buono è che abbiamo segnato per primi, non capitava da un po’ di tempo. La squadra si è ben comportata, abbiamo concesso solo una occasione su azione a Zappacosta. Dobbiamo continuare a credere e giocare ogni partita al meglio per cercare i punti che ci servono per salvarsi. Potevamo crollare dopo l’inizio della ripresa invece abbiamo reagito e alla fine il punto poteva arrivare".

Cosa dirà da oggi per preparare la partita di Cremona ora decisiva?

"Che siamo vivi e ripartiamo dalla buona prestazione contro una squadra che si gioca la Champions, il gruppo ci crede e quindi pensiamo come sempre partita per partita. In questo finale di campionato, come in tutti, a volte capitano ’risultati strani’, speriamo che capiti qualcosa di positivo anche a noi. Affrontiamo sempre squadre in grande condizione, la sconfitta ci può stare ma bisogna migliorare tante situazioni. Occorre stare più attenti sopratutto sulle situazioni da palla inattiva...".

Marco Zanotti