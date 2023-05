Seminario sull’export aperto a tutte le aziende nella sede di Confindustria

Confindustria La Spezia in collaborazione con Ice e Its La Spezia, organizza per mercoledì 10 maggio, alle 10.30, nella sede di via Don Minzoni 2, il seminario ‘Export: istruzioni e opportunità’. L’incontro si pone l’obiettivo di evidenziare le modalità corrette di approccio e gestione dell’export, focalizzando l’attenzione ai vari passaggi cruciali che lo caratterizzano. Dopo i saluti di Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia, seguiranno gli interventi di Roberto Guido Sgherri, Michele Lenoci, Andrea Tacchini, Tatiana Marzi e Francesca Zadro. Per confermare la partecipazione al seminario eo prenotare un incontro one to one, scrivere a [email protected] Il seminario è gratuito e aperto a tutte le aziende.