Seminario di canto jazz al Puccini

La cantante jazz versiliese Michela Lombardi è tornata stabilmente a insegnare al Conservatorio Puccini e ha scelto di invitare, per il primo progetto di istituto da lei curato, una professionista che non si rivolge soltanto ai cantanti di jazz, ma a chiunque usi la voce in ambito artistico. "Vanna Rosellini è da trent’anni un punto di riferimento per i cantanti della nostra zona, e non solo – dichiara Lombardi – . Ecco perché ho pensato subito a lei per il primo seminario che ho potuto organizzare nel Conservatorio spezzino". I giorni del seminario ‘Oggi in scena: il corpo-voce, tra scienza e arte’ sono domani (con orari 9.30-12.30 e 14-17) e sabato (9.30-12.30 e 14.30-17.30). "La scelta di Vanna, che è anche una cara amica – prosegue Lombardi – , ci ha permesso di rendere questo seminario un evento al quale possono partecipare cantanti di ogni genere e stile – aggiunge Lombardi – . Jazz, opera, pop, rock, folk, senza dimenticare gli attori, anche loro impegnati in un uso artistico della voce. Gli argomenti spazieranno infatti dalle basi anatomiche e fisiologiche agli obiettivi da raggiungere e al loro costo vocale, per poi passare ad occuparci di cura, tecnica, igiene vocale: il tutto non solo a livello teorico, ma anche con esperienze pratiche di gruppo e individuali". Per iscriversi al seminario della logopedista Rosellini basta scrivere a [email protected] richiedendo il modulo da riempire con la domanda: per gli studenti del Puccini è gratuito, mentre per gli esterni ha un costo di 20 euro al giorno. Sempre ricordando che, ad aprile, apriranno le ammissioni al prossimo anno accademico.

m. magi