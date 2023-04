Sellaroli in ’Cammino’ fra canzoni e pallanuoto

Andrea Sellaroli, lo conoscono in tanti, è l’allenatore del Lerici Sport impegnato nella Serie B di pallanuoto. La sua parte più intimista, però, la riversa nella musica, affacciandosi in questo mondo per pura passione, dividendo così la sua vita tra sport e e note sul pentagramma. La campagna, con l’odore della terra bruciata, del fieno, della legna, sono il setting che fa da sfondo a ‘Cammino’, un brano autobiografico che scava nell’artista, in un viaggio interiore che si rispecchia nel moto tra i campi, ritrovandosi "con una ruga in più e un giorno in meno". Un ‘cammino’ catartico e ricco di riflessioni. Il contesto bucolico è fonte d’ispirazione per il cantautore spezzino che, con questo brano, prosegue il suo progetto discografico basato non solo sulle sue esperienze personali, ma sul suo vissuto più personale. Il sound è una ballad che ben si sposa con l’idea di ‘riflessione’ che caratterizza questo brano. La sensazione è quella di un percorso ricco di scoperte e curiosità, spesso basate sulla semplicità delle piccole cose. L’artwork è la conclusione di questo concept, con produzione, ma pure arrangiamento, registrazione e masterizzazione affidati a Max Marcolini, storico collaboratore di Zucchero, producer e chitarrista che è riuscito a decifrare il messaggio che Andrea voleva lanciare. Distribuito da Nk Studio, ha visto la partecipazione anche del batterista Valter Sacripanti e del chitarrista David Pieralisi. Sellaroli ha iniziato a suonare giovanissimo, prima come tastierista in una band, per poi scrivere i testi dei brani per il cantante. Si trasferisce sulle colline del Chianti ed è lì che inizia a interpretare lui stesso i propri brani. Il primo lavoro discografico che lo vede protagonista a tutto tondo, si intitola ‘Welcome to my life’ ed è un excursus nella sua vita.

Marco Magi