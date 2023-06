Selezione pubblica per assumere un istruttore tributi e contabilità

Il Comune di Sesta Godano ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tributi e contabilità, area degli istruttori (ex categoria c, posizione economica c1) da destinarsi all’area economico-finanziaria del Comune, salvo diversa scelta organizzativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale all’83,34% (30 ore settimanali). Il bando è stato pubblicato sul sito web del Comune. Tra i requisiti, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata in via telematica tramite il Portale del reclutamento www.inpa.gov.it entro le ore 13 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. Prevista prova scritta e prova orale.