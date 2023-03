"Segnale positivo ma non basta"

"La crescita del 3,6% del numero degli occupati in Liguria a fine 2022 rispetto al 2021 è certamente un segnale positivo, ma non possiamo nascondere che speravamo in un risultato più netto e che abbiamo ben presenti quali siano i problemi che rischiano di essere d’ostacolo, in questo momento cruciale, al consolidamento del trend di crescita". Così il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri.

"I dati sono certamente positivi, ma colmano solo in minima parte il terreno perso negli anni precedenti a causa della pandemia e sono dovuti a circostanze specifiche - spiega il segretario generale Cisl - Per l’edilizia penso al Bonus 110, che ora purtroppo è stato fermato, per quanto riguarda il settore ampio del turismo, il + 10% in 12 mesi appare poca cosa rispetto alla perdita accumulata negli anni precedenti. "Siamo in un momento cruciale - aggiunge Maestripieri - possiamo imboccare un circolo virtuoso o perdere il treno, quello legato al Pnrr, che è l’ultimo: bisogna aprire i cantieri e farlo in fretta, altrimenti diventerà troppo tardi sia per l’economia sia per i lavoratori della regione".