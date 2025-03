"Segnale importante per tutto il territorio"

"Chiudere l’anno con un attivo di 244 imprese – commenta il vicepresidente vicario della Camera di Commercio, Davide Mazzola – è per Spezia un segnale importante che conferma il dato positivo registrato dal 2021: per il 4° anno consecutivo il saldo tra imprese iscritte e cessate risulta positivo. Il saldo iscrizioni/cessazioni (+178) di Spezia ha contribuito nella misura del 73% alla formazione del saldo provinciale (+244) e il buon andamento delle imprese del comune di Spezia è dovuto principalmente al settore costruzioni che ha un saldo positivo di 28 unità. Analizzando la forma giuridica delle imprese, si nota un rafforzamento della struttura imprenditoriale della provincia: +259 le società di capitale nel 2024 rispetto al 2023. Un quadro di sostanziale tenuta in uno scenario, nazionale ed internazionale, di incertezza".