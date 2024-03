Seal, lavoratori tra dubbi e timori: "Chiediamo rispetto e tempi celeri"

Aumenta la preoccupazione dei dipendenti di Seal sulla gara d’appalto lanciata da Atc per subaffidare il 30% del tpl. Un servizio oggi gestito proprio da Seal, i cui lavoratori esprimono "paure e perplessità. Sono già trascorse due settimane dall’apertura delle buste che hanno svelato i due consorzi in gara, non vogliamo entrare in merito sulle partecipanti ma chiediamo solo di conoscere nel più breve tempo possibile il nostro futuro. Negli ultimi vent’anni ci siamo contradistinti per professionalità offrendo un servizio efficiente per la collettività; dietro i lavoratori ci sono famiglie, scadenze e progetti futuri. Chiediamo rispetto, e che in tempi celeri venga svelato il vincitore di questa gara d’appalto per programmare il nostro futuro".