Seafuture grandi numeri. Sguardo sull’innovazione con oltre 370 aziende

Blue e green economy, sostenibilità, difesa, sicurezza, innovazione, trasporti, infrastrutture, intelligenza artificiale, logistica e underwater. Questi i temi principali che verranno affrontati nel corso della nona edizione di Seafuture, una delle più importanti fiere internazionali dedicate all’economia del mare, che si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre all’Arsenale Militare Marittimo. Una manifestazione organizzata da Italian Blue Growth in collaborazione con la Marina Militare e sotto l’alto patrocinio e con il supporto del Ministero della Difesa. Un punto di incontro internazionale in cui piccole e medie imprese e i big player possono apprendere e condividere le traiettorie di sviluppo e individuare le esigenze di innovazione tecnologica in ambito infrastrutturale nel settore marittimo e navale. Quest’anno Seafuture avrà un’area espositiva di 50mila metri quadrati per ospitare oltre 370 aziende, di cui il 35% estere e delegazioni da oltre 70 Paesi. Tante le iniziative di networking e business matching: ben 3.500 incontri b2b/b2g, 44 sessioni di pitching, 5 live demo. Un’area speciale sarà dedicata al Green & Blue Innovation Hub, uno spazio che valorizza i percorsi di transizione energetica e sostenibilità nel settore dei trasporti, con particolare attenzione al settore marittimo e portuale. Proprio in quest’area sarà presente anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha concesso il proprio alto patrocinio e sostegno istituzionale alla manifestazione e che, il 30 settembre, sarà protagonista di una tavola rotonda sulla connettività marittima. Un’altra novità importante è la partecipazione per la prima volta del Ministero dell’Interno con uno stand nell’area espositiva.

Oltre al vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, all’evento sono stati invitati il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Riflettori anche sulla cultura con due eccellenze italiane: il Maestro Beatrice Venezi, direttore musicale del Gran Teatro La Fenice di Venezia e il fotografo Maurizio Galimberti. Spazio anche ai giovani con i ‘Seafuture Awards’, curati dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, rivolti a studenti universitari, per valorizzare tesi sperimentali, magistrali o di dottorato, sviluppate nelle industrie, laboratori di Dipartimenti Universitari. Cresce anche l’interesse per i ‘Seafuture Awards High School’ per le scuole superiori e la Start Up Area. "Seafuture non solo rappresenta un unicum perché ospitato all’interno di una Base Navale operativa, ma è diventato un modello di eccellenza, innovazione e sostenibilità a livello internazionale". Così la presidente di Italian Blue Growth, Cristiana Pagni, ha salutato la prossima apertura della kermesse, nella presentazione a palazzo della Provincia alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico Patrizia Saccone, del Comandante logistico della Marina Militare, ammiraglio Salvatore Vitiello, del capo di Gabinetto del presidente della Regione Liguria, Massimiliano Nannini e del segretario generale della Autorità Portuale Federica Montaresi. Si potranno ammirare le navi della Marina Militare, a partire da Nave Trieste, la più grande per dimensioni mai costruita dal Secondo dopoguerra a oggi, oltre alle Fremm, le fregate di ultima generazione, i pattugliatori polivalenti, nave Vulcano, il sommergibile Romeo Romei e la Nave scuola Palinuro.

Ilaria Vallerini