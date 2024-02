"Se spendo 500 euro per due stanze, non so con cosa mangiare"

Chi ha fatto domanda per avere una casa popolare, non importa da quanto tempo sia in lista o quale prospettive abbia davanti, si divide in due categorie: gli speranzosi e i rassegnati. Coloro che attendono con trepidazione l’uscita della nuova graduatoria – a Spezia deve essere ancora pubblicata – e quelli che invece ormai non credono più che riusciranno mai ad entrare in un alloggio tutto loro.

"Possono cambiare - dice la signora Giulia - tutte le amministrazioni locali e tutti i governi nazionali. Non voglio diventare qualunquista ma sinistra, destra e centro, per noi popolino sembra non cambiare mai nulla". Spezzina doc e pensionata, interrotta dieci anni fa la convivenza con il proprio compagno, vive in affitto in un piccolo appartamento. Con il tempo il canone di locazione si è progressivamente impennato, mettendola in serie difficoltà. "Avendo una pensione di poco superiore alla minima, se spendo 500 euro per due stanze poi devo scegliere se mangiare o curarmi". Una situazione simile a quella di tanti altri, che – ed è un tratto un comune – si sentono degli invisibili, dei dimenticati. A volte vogliono gridare il loro disagio, a volte cercano in tutti i modi di nasconderlo, quasi vergognandosi di loro stessi.

Tania, rumena residente in Italia da dieci anni, fa la badante. "Da quasi tre anni una brutta malattia mi ha lasciato un tremito e faccio molto fatica a continuare il mio lavoro. Continuo ad assistere l’anziana signora presso cui sono anche domiciliata, ma avere una casa mia mi consentirebbe di trovare una nuova occupazione. Cerco di mettere tutta l’energia possibile per aiutarla nei movimenti ma ho perso forza nelle mani e nelle braccia". Per lei l’alloggio popolare rappresenterebbe un nuovo inizio in tutti i sensi, ma perlomeno ha la garanzia di un tetto e di un pasto caldo. Non è stato così fino a poco tempo fa per Roberto, che a 50 anni nel 2021 ha perso il lavoro perchè l’azienda in cui lavorava ha chiuso definitivamente. Dopo un periodo oscuro è ora ospitato dalla sorella e condivide la stanza con il figlio di questa. Un po’ come nel film "Al bar dello sport". In quella storia il protagonista, Lino Banfi, risolse tutti i suoi problemi facendo 13 al Totocalcio. Ma quasi mai quello che succede al cinema accade nella realtà.

Vimal Carlo Gabbiani