Se l’olfatto diventa arte Laboratorio profumiero nel borgo antico di Castè

Arte storica in un borgo antico. Nell’era della velocità e dell’impalpabile, è uno dei sensi a guidare la scommessa di Annalisa Guazzotti e Alessia Scoccia, che a Castè, una delle gemme della bassa Val di Vara sospesa fra La Spezia e le Cinque Terre, hanno dato vita ad un laboratorio di profumeria artigianale che ha aperto le proprie porte al pubblico. Artigianato in una location unica: una casa torre del 1400. Qui ha messo radici Orma Sarai, atelier dell’olfatto che permette ai suoi visitatori di creare essenze personalizzate, portando a casa un souvenir unico della valle del Biologico e – per i tanti stranieri – dell’Italia: un posto dove la natura è sovrana, non lontano dal castagneto cui parte il sentiero 501 che si ricongiunge con l’Alta Via dei Monti Liguri, in cui i ritmi hanno tempi ben diversi da quelli della frenetica modernità. Percorsi esperienziali diversi, da un’ora e mezza a tre ore, fra centinaia di essenze conservate nell’olfattorio, dall’iris alla vaniglia, dalla tuberosa all’ambra grigia. Si parte dal bosco, sempre sotto la guida di Annalisa e Alessia. "La creazione della fragranza è un momento puramente emotivo – spiegano – : bisogna connettersi con la memoria olfattiva, dove abbiamo archiviato ricordi, sensazioni, speranze. La natura, il silenzio, il respiro aiutano ad entrare in contatto con se stessi". E, passando al laboratorio, si entra in un ambiente votato al riutilizzo e al rispetto della natura, grazie all’uso di elementi che abbiano avuto una vita precedente, alla limitazione del consumo di plastica, alla ricerca di collaborazioni con artisti. Proprio dal bosco arriva la materia prima necessaria alle confezioni: le foglie essiccate di castagno sono utilizzate come mouilette, muschio, pungitopo, elleboro decorano i pacchetti che avvolgono i profumi.

E la magia della personalizzazione fa il resto. "Può succedere che la persona che ci contatta abbia una visione molto chiara del suo profumo ideale – continuano – , altre volte lo si raggiunge insieme, grazie a domande e suggerimenti specifici. Una volta visualizzata la fragranza che si vuole ottenere, per il cliente è giunto il momento di sedersi all’organo dove trova le note olfattive che userà per la composizione, che può essere paragonata ad un viaggio". Come un colpo di fulmine, scocca la scintilla quando si arriva al traguardo desiderato: 50 ml di ricordi ed esperienza in una boccetta sono lo speciale souvenir, la cui formula viene conservata nell’olfattorio per permettere a chi l’ha creata di fare il bis.

C.T.