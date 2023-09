Se lo sviluppo cancella la storia. Canaletto, demolizioni al via. La marina lascia spazio alle gru

Gli ultimi scatoloni sono stati portati via ieri. Nelle bacheche è rimasta qualche foto ingiallita, e chissà che qualche borgataro nostalgico non torni a prenderle prima che entrino in funzione le ruspe. Alla Marina del Canaletto la storia lascia definitivamente il posto allo sviluppo, e anche la Borgata, che in quel lembo di terra stretto dalle banchine portuali ha trovato forza e ispirazione per i tanti successi al Palio del Golfo, si deve adeguare. Nel week end, i vertici della società hanno preso le ultime cose dalla sede, che da lunedì sarà demolita. Laddove fino a poco tempo fa era in continuo movimento la piccola gru gialla per l’alaggio delle barche da Palio e dei barchini, fra pochi anni entranno in azione gru alte decine di metri, pronte a movimentare migliaia di contenitori, così come prevedono il piano regolatore portuale. Una sede storica, perno dell’aggregazione sociale di un quartiere che nei decenni ha visto via via assottigliarsi il mare a propria disposizione, fino alla cancellazione totale del naturale sbocco a mare. Ricostruita nei primi anni Novanta sulle ceneri di quella che fu la prima sede dei borgatari, la struttura è stata la culla degli anni d’oro dell’associazione: ha visto nascere e crescere vogatori di successo, ed è stata scrigno delle idee di sfilate vincenti. Ora la demolizione, per fare spazio allo sviluppo portuale.

"Sicuramente a tanti borgatari spiace abbandonare la marina – afferma il presidente della Borgata Canaletto, Massimo Terenziani –. Questa sede era stata costruita nei primi anni Novanta, quando vennero demolite le prime baracche e i pontili di legno, e per decenni è stata un punto di riferimento del quartiere, centro di aggregazione e socialità per la gente del Canaletto". La Borgata, già da diversi mesi ha preso po ssesso della nuova sede realizzata dall’Autorità di sviluppo portuale del Mar Ligure orientale. Si trova nell’area di Calata Paita, decisamente lontana dal cuore del quartiere canarino e da quella marina storica destinata a essere cancellata. I lavori ormai sono imminenti: l’Authority di via del Molo nei giorni scorsi ha emesso un’ordinanza che vieta, a partire da martedì 19 settembre, l’accesso al sottopasso della Marina del Canaletto, impedendo dunque l’ingresso nelle aree.

Matteo Marcello