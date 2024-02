’Se fossi Frida’ alla Biblioteca

Si terrà domani, alle 16.30, alla Biblioteca speciale d’Arte e archeologia di via del Prione 238, il laboratorio gratuito dal titolo ‘Se fossi Frida?’: l’appuntamento dedicato all’arte inizierà con la visione delle opere di Frida Kahlo attraverso le monografie presenti nella struttura. Si comprenderà, così, assieme agli operatori intervenuti, le tecniche utilizzate e il contenuto delle opere. In seguito si realizzerà un elaborato, riproponendo una famosa opera dell’artista e rielaborando con la propria immaginazione, dando sfogo alla creatività personale. Il laboratorio è gratuito, la prenotazione obbligatoria (contattando il numero di telefono 0187 727918 o inviando una mail [email protected]). L’interessante evento è inserito nel calendario ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, promosso dal Comune, a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano che si snoderà per tutta la stagione invernale e primaverile.