Scuole superiori più moderne e sicure Via ai cantieri senza stop alle lezioni

Ai nastri di partenza, dopo la definizione degli stanziamenti previsti dai fondi del Pnrr, il nuovo programma di messa a norma e riqualificazione della rete di edifici di proprietà della Provincia della Spezia, destinati ad ospitare gli istituti superiori. E’ stato definito anche il programma coordinato con le direzioni scolastiche per evitare la limitazione all’attività didattica durante le fasi dei cantieri. I lavori saranno scaglionati in base alla tipologia di intervento, il luogo e la durata, per permettere che sia possibile conciliare gli spazi di cantiere con la presenza di attività didattiche o prevedere spostamenti temporanei di classi in altri edifici in cui i lavori sono già terminati. Questo programma affronta uno dei temi strutturali più importanti per rilanciare la crescita potenziale, la produttività, l’inclusione sociale e la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del futuro. Il piano complessivamente riguarda finanziamenti per circa 16 milioni di euro, con una dozzina di cantieri che apriranno nei prossimi mesi e per importo complessivo di 10,430 milioni di investimenti, in aggiunta agli 8 completati o in fase di completamento, questi ultimi per un importo complessivo di 5,197 milioni di euro.

La Provincia della Spezia, proprio per garantire la prosecuzione di un programma di riqualificazione degli edifici scolastici, ha partecipato ad una serie di bandi che hanno garantito la possibilità di finanziare venti interventi. Nell’insieme si tratta di opere di antincendio, edilizia antisismica, risanamento coperture, adeguamento impiantistico, adeguamento spazi sportivi, risanamento generale, messa in sicurezza generale e contenimento energetico. Queste le opere programmate con inizio nel 2023: Fossati - Da Passano; edificio principale, opere di risanamento copertura per 829.000 euro (inizio fine estate), Opera di edificio rdb, edilizia antisismica 2.471.000 (inizio in autunno). Area sportiva esterna, opera di adeguamento spazi sportivi per 400.000 euro (inizio in autunno). Parentucelli-Arzela’, palestra e piscina, opere di risanamento copertura 510.000 euro (in fase di avvio). Opera di risanamento sistema oscurante facciata per 69.500 euro. Capellini Sauro, opera di adeguamento impianti elettrici 373.000 euro (inizio fine estate). Einaudi, Via Lamarmora, opera di edilizia antisismica 1.399.000 (inizio in autunno). Casini e Cardarelli, Montepertico, opera di edilizia antisismica per 1.580.000 euro (inizio in autunno). Mazzini, Via Ferrari, opera di edilizia antisismica per 584.000 euro (inizio in autunno). Cardarelli Via Carducci, opera di edilizia antisismica per 1.127.000 euro (inizio in autunno). Palestra Via Carducci, opere di antincendio e contenimento energetico per 151.000 euro (iniziata giugno 2023, durata circa 4 mesi). Casini Montepertico edificio ex ced, opere di edilizia antisismica per 937.000 euro (iniziata aprile 2023, durata circa 4 mesi). Opere completate o in corso di definizione: Capellini Sauro, edilizia antisismica, 2.367.000 euro; Einaudi, edilizia antisismica 345mila; Chiodo Via Xx Settembre, edilizia antisismica 500mila; Chiodo palestra, edilizia antisismica 245mila; Arzela’ Parentucelli, edilizia antisismica 1.020.000 euro; Fossati Da Passano, scala emergenza edilizia antincendio 100mila euro; Cardarelli Via Carducci, messa in sicurezza antisfondellamento 120mila euro; Capellini Sauro, adeguamento impiantistico 500mila euro