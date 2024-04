Scuole in visita alle navi da guerra: "Evento diseducativo da boicottare"

"Il mondo della scuola stia lontano da ciò che ha a che fare con la guerra". Docenti, attivisti di associazioni e semplici cittadini criticano con forza alcuni passaggi del programma della ’Giornata del mare’ in particolare "alcuni eventi ritenuti inopportuni e diseducativi" e denunciano "la crescente militarizzazione della scuola pubblica", come scrive la Rete spezzina per il disarmo in una lunga lettera corredata dalle oltre 200 firme della petizione lanciata sulla piattaforma Change.org. "Nobili intenti, di sicura importanza educativa, quelli dichiarati dagli organizzatori della Giornata del Mare: sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico". Ma il dito è puntato in particolare "sui 55 eventi previsti oggi, molto interessanti ma non tutti coerenti con la missione educativa della scuola e le sue caratteristiche di spazio multiculturale pacifico, inclusivo, solidale, nonviolento. Ci riferiamo in particolare ad alcune proposte" che la ’Rete’ invita "pubblicamente a boicottare", in particolare le due visite ad altrettante navi da guerra, antisommergibile e lanciamissili e della visita alla Base Elicotteri di Luni con annesso simulatore di un elicottero da assalto anti-sottomarino e antinave". Agli eventi sono invitati alunni della scuole primaria, medie e superiori.

"Ma gli insegnanti dovrebbero fare obiezione di coscienza e non portare le scolaresche a questi eventi" dicono dalla Rete. "Non sfugge la natura bellicista di tali proposte" in un contesto mondiale caratterizzato da conflitti in un po’ tutto il mondo. "Le forze armate sono impegnate in specifici contesti: nello stretto di Bab el-Mandeb, dove si difendono le merci in transito; nel teatro di guerra ucraino, che assorbe enormi risorse a beneficio dell’industria militare e sta trascinando nella guerra mondiale popolazioni di tutta Europa, contrarie in larghissima maggioranza al proseguimento del conflitto. Soldati italiani impegnati anche nel pattugliamento del Mediterraneo, ’tomba d’acqua’ per decine di migliaia di profughi. C’è da chiedersi come sia stato possibile includere nel palinsesto didattico della Giornata del Mare esperienze e attività che richiamano esplicitamente la guerra". Da qui la richiesta di "ripudiare manifestazioni dove mescolano ottime esperienze didattiche a proposte diseducative".

C.Mas.