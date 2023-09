Scuole, ecco il decreto. Nuovi tagli all’autonomia. Tre istituti nel mirino. Ma i sindaci sono contrari

Tre istituti comprensivi destinati a perdere dal prossimo anno scolastico la propria autonomia nel nome della razionalizzazione. Il decreto interministeriale firmato dai ministri all’Istruzione dell’Economia, Giuseppe Valditara e Giancarlo Giorgetti, avrà ricadute abbastanza significative anche nello Spezzino, e in particolar modo in Val di Vara. Il decreto fissa per il prossimo anno scolastico il taglio di quindici autonomie scolastiche in Liguria, che passeranno da 185 a 170: sei a Genova, tre in ognuna delle restanti province. Un taglio determinato dai numeri, anche perché con l’entrata in vigore del decreto, dal prossimo anno per gli istituti scolastici il numero minimo di allievi per mantenere l’autonomia e un proprio dirigente sarà pari a 961, al netto delle possibili deroghe disposte dalla Regione. Dati, questi, sui quali sta lavorando da giorni l’Ufficio scolastico provinciale guidato da Roberto Peccenini, cui spetta il compito di tracciare – a monte del recepimento di Provincia e Regione – la rotta verso i possibili ’accorpamenti’ degli Isa. Un percorso che porta inevitabilmente in Val di Vara, dove i numeri della popolazione studentesca lasciano presupporre una piccola rivoluzione. I rumors da qualche giorno a questa parte portano all’Isa19 di Riccò del Golfo, che potrebbe andare a condividere lo stesso dirigente con l’Isa22, ovvero l’Istituto comprensivo della Val di Vara, che racchiude le scuole di tutta la media e alta Val di Vara. Un unico preside per un mega istituto – almeno nell’estensione – è un’idea che però non piace. Il sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli, contattato da La Nazione, è categorico: "A oggi non ho idea del futuro amministrativo del nostro istituto comprensivo, con il preside ci occupiamo del presente: uno 0-14 anni quasi unico nel contesto provinciale, con un modello 0-6 anni che viene preso ad esempio dalla didattica regionale anche grazie a specifici Pnrr. In altri casi ci sono state reggenze, certo è che tali operazioni di tagli, più ingiuriosi che coraggiosi, se confermati mancherebbero di rispetto a territori come il mio, dove per garantire l’ottimo livello didattico la collettività si carica ogni anno di investimenti secondo etica che tolgono a tutti gli altri capitoli del bilancio. Sarebbe grave – rilancia il sindaco Figoli – se invece di premiare un dirigente, lo opprimessimo costringendolo a una burocrazia itinerante. Ho fiducia nel capo del mio istituto e nei suoi docenti: spero di non riporre male l’altrettanta fiducia sui vertici locali e nazionali". Per nulla entusiasta dell’ipotesi anche il sindaco di Sesta Godano, Marco Traversone. "Io mi auguro innanzitutto che venga presto nominato un nuovo dirigente alla guida dell’Isa22. È improponibile che lo stesso preside possa girare tutta la Val di Vara. Mi auguro che non ci siano studenti di Serie A e di Serie B".

Matteo Marcello