Scuole, accorpamenti nel mirino. Il Governo bacchetta la Regione: "Completi i tagli alle autonomie"

Il Governo bacchetta Regione Liguria sul piano di dimensionamento scolastico approvato nelle scorse settimane, e che tanto ha fatto discutere (e litigare) nello Spezzino. Il ministero nelle scorse settimane ha infatti preso carta e penna, e con una lettera ha invitato l’ente regionale a conformarsi ai dettami comunicati nei mesi precedenti, che prevedono per la Liguria il taglio a sedici autonomie scolastiche, di cui tre da attuare nella provincia della Spezia. Il piano regionale prevede solo otto ’tagli’. La missiva ha ovviamente scatenato le polemiche, con il consigliere regionale dem Davide Natale che mette nel mirino l’operato della giunta. "Il piano è stato rispedito al mittente, la giunta ha fallito e deve approvare una delibera in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale. Ci si trova di fronte ad una situazione paradossale. Gli istituti che erano stati indicati dalla giunta regionale che dovevano essere accorpati sono stati chiamati ad avviare le procedure per farlo, mentre non è chiaro cosa succederà per le province che non hanno deliberato o lo hanno fatto in modo parziale. Saranno tutti salvi? Se fosse questo lo scenario lo troveremmo assolutamente non corretto e scandaloso". Per Natale, "se il piano non va bene deve essere sospeso e congelate ogni tipo di decisione e cogliere quanto sta accadendo per ripensarlo nel profondo. Il Governo ha detto che quanto fatto dalla giunta è incompleto e quindi da rifare, ma nel frattempo partono le comunicazioni per avviare gli accorpamenti. Si fermi tutto, si ritorni alla discussione nei territori, si convochi nuovamente la commissione e si riavvi il confronto". Immediata la replica dell’assessorato all’istruzione guidato da Simona Ferro, secondo cui indipendentemente dalla situazione delle altre province, nello Spezzino non dovrebbero essere modificati gli accorpamenti messi nero su bianco nel piano. "La lettera del ministero è una comunicazione interna che è stata recapitata a molte Regioni, non solo alla Liguria, dal momento che quasi tutti i territori hanno difficoltà a soddisfare le richieste che sono arrivate da Roma. Riguarda però principalmente Genova e Savona. Regione Liguria ha quindi nuovamente sollecitato le province inadempienti a muoversi, ma La Spezia e Imperia sono a posto, hanno raggiunto i numeri richiesti, e non avranno problemi o modifiche".