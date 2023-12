Scuole a pezzi, l’allarme dei presidi. "La manutenzione è insufficiente"

La Spezia, 16 dicembre 2023 – ”Non possiamo sempre appellartci alla fortuna, le nostre scuole mostrano segni del tempo di di manutenzione carente". Il ferimento di un’alunna della scuola media ’Fontana’ colpita da un pezzo di calcinaccio caduto dal soffitto, porta alla presa di posizione di dirigenti di 24 scuole della provincia preoccupati per la situazione complessiva degli edifici. "Quasi ogni giorno ci troviamo a dover segnalare agli uffici tecnici degli enti locali diversi inconvenienti: infiltrazioni d’acqua, problemi agli infissi, intonaci di dubbia tenuta, bagni non funzionanti, impianti di riscaldamento a singhiozzo e altri problemi di varia gravità che spesso impongono inagibilità temporanee di aule e aree comuni".

Dito puntato sulla situazione degli edifici scolastici della nostra provincia "che, con rare eccezioni, mostrano i segni del tempo e di lunghi periodi di manutenzione carente. Va riconosciuto che negli ultimi anni e in particolare in quello in corso, grazie a finanziamenti statali e ai fondi del Pnrr sono stati avviati numerosi “grandi lavori” in molti istituti". I dirigenti scolastici confermano la soddisfazione per le importanti ristrutturazioni degli edifici "e collaborano attivamente con gli Enti Locali proprietari per rendere possibile la realizzazione di tali lavori, anche con un’opera quotidiana di rassicurazione e coinvolgimento del personale e dell’utenza rispetto agli inevitabili disagi provocati dalle lavorazioni edilizie in corso".

"Ma queste “grandi opere” – dicono i dirigenti scolastici – non incidono sullo stato generale degli edifici, per i quali sarebbe necessaria una costante attività di piccola o media manutenzione. Non è nostra intenzione ricercare “colpevoli” di questo stato di cose: siamo consapevoli delle difficoltà finanziarie e organizzative nelle quali versano gli Enti locali. Vogliamo però richiamare l’attenzione di tutta la comunità locale su questa situazione. In particolare, chiediamo alla politica di individuare tra le massime priorità le esigenze di manutenzione permanente degli edifici scolastici, destinandovi le necessarie risorse. Ricordiamo che il problema non è l’intonaco dell’edificio di Melara, ma è generalizzato e merita la massima attenzione".