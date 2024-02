Scuola, palestra inagibile: “Criticità nel sottotetto”

La Spezia, 28 febbraio 2024 – Dopo la scuola, la palestra. Non c’è pace per gli alunni della media Fontana che dallo scorso settembre sono stati dirottati a Melara nel fabbricato di via Romana, a seguito dei lavori di demolizione e ricostruzione del plesso di via del Canaletto. Nei giorni scorsi il Comune, all’esito di alcuni accertamenti tecnici, ha dichiarato inagibile la palestra adiacente, utilizzata da anni per le attività di educazione fisica dagli alunni della scuola media Cattaneo di Melara, e dallo scorso settembre anche dai circa 150 ragazzi del Fontana.

Secondo quanto comunicato da Palazzo civico all’Isa7, i problemi maggiori riguarderebbero il sottotetto della struttura, dove sarebbero state evidenziate criticità nel sistema di ancoraggio dei pannelli e della struttura di sostegno. Una situazione tale da spingere i tecnici comunali a interdire l’accesso alla palestra in quanto non sarebbero garantite le condizioni minime di sicurezza per le attività previste. Da Palazzo civico anche la comunicazione dell’avvio di un progetto che porterà all’installazione di un nuovo controsoffitto e di una rete para palloni, oltre all’adeguamento degli impianti elettrico e idraulico: interventi che saranno eseguiti non appena il Comune avrà reperito le risorse necessarie, nel frattempo la palestra rimarrà chiusa. La notizia ha ovviamente creato sconcerto tra i genitori degli alunni. "Possibile che se ne siano accorti solo ora? I nostri ragazzi sono stati mandati per tre mesi, da settembre a dicembre, in una struttura che non aveva già dall’inizio dell’annio scolastico i crismi dell’agibilità". A preoccupare le famiglie, anche le recenti infiltrazioni d’acqua in alcune delle classi del medesimo plesso di via Romana. Il maltempo di questi giorni non ha risparmiato neanche il vetusto edificio scolastico, tanto che in due aule i docenti sono stati costretti a sospendere le lezioni, con i giovani trasferiti in alcuni locali seminterrati. Scelta, anche questa, che non è piaciuta ai genitori, che ora chiedono spiegazioni anche alla luce dei lavori effettuati nei mesi scorsi, quando il crollo di una porzione di controsoffitto portò alla chiusura dell’edificio e al trasferimento temporaneo degli alunni nei locali dell’ex Polo Marconi.