Studenti senza scuola: famiglie ’occupano’ il municipio, “Pronti ad andare in procura”

La Spezia, 23 dicembre 2023 – «Se entro il 2 gennaio non avremo notizie certe dal Comune, ci recheremo in procura. I nostri figli hanno tutto il diritto di ricominciare le lezioni in presenza".

Hanno un diavolo per capello, i genitori degli alunni delle classi seconde e terze della scuola media Fontana, trasferiti da settembre nella scuola di via Romana a Melara e dal 14 dicembre a casa dopo il ferimento di una ragazzina causato dal distacco del soffitto.

Una situazione delicata, che ha portato gli stessi genitori ad affollare in massa l’aula del consiglio comunale in occasione della variazione di bilancio operata da Palazzo civico per rendere immediatamente disponibili circa 110mila euro per intervenire su tutti i soffitti e i solai del fabbricato. Settanta, tra alunni, genitori e insegnanti, hanno pacificamente ’occupato’ i corridoi della sala del consiglio comunale: chiedevano certezze, non ne hanno trovate, con il Comune che si è preso l’impegno di individuare, entro il 2 gennaio, una soluzione per permettere ai ragazzi di rientrare a scuola in presenza.

"Non vogliamo né la dad asincrona, né quella normale: l’8 gennaio i nostri ragazzi devono tornare a scuola in presenza – dicono i genitori –. Un Comune normale deve saper gestire questa situazione, deve saper reperire sul territorio gli spazi necessari per ospitare sei classi. L’assessore ai lavori pubblici Cimino ci ha detto che nei prossimi giorni ci darà notizie più certe sulla fine dei lavori, ma dubitiamo che il cantiere possa finire prima dell’8 gennaio".

I genitori sottolineano una situazione delicata, ovvero quella di essere costretti a lasciare a casa ragazzi minorenni per andare a lavorare. "Si rischia una denuncia, e questo perchè il Comune non riesce a garantire un diritto costituzionale, quello all’istruzione" rilanciano padri e madri. Palazzo civico in questi giorni sta cercando soluzioni alternative per garantire le lezioni in presenza qualora i lavori non fossero ancora finiti.

Tra le ipotesi, l’utilizzo di alcuni fondi del Centro Kennedy (idea a quanto pare scartata), e anche la possibilità della frequentazione scolastica pomeridiana, con gli alunni dirottati probabilmente al Formentini. Ipotesi, quest’ultima, non condivisa da molte famiglie. "Abbiamo chiesto di reperire le strutture modulari prefabbricate, come quelle utilizzate al Cappellini: siamo disposti ad accettare anche questa soluzione purchè i nostri ragazzi tornino a fare lezione in presenza".