Scuola, grandi progetti "Pronti investimenti per orientamento e innovazione didattica"

di Maria Cristina Sabatini

Mancano ormai pochi giorni al 1° settembre, giorno in cui si inaugurerà il nuovo anno scolastico. La campanella per gli studenti suonerà invece il 14 settembre con la solita emozione di ritrovare amici e insegnanti per un nuovo anno di studio da condividere insieme. Se il calo demografico sembra farsi sentire sulla popolazione scolastica delle scuole dell’infanzia e di primo grado, la buona notizia è che quella degli istituti secondari di secondo grado è in aumento, costante invece il numero degli studenti delle secondarie di primo grado, come sottolinea il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Roberto Peccenini.

Professor Peccenini, che anno scolastico sarà?

"Sarà un anno scolastico impegnativo, come sempre, ma con tante opportunità. Sono in corso i progetti del Pnrr che le scuole hanno presentato nei mesi scorsi ed entro il 30 settembre dovranno essere conclusi gli acquisti delle dotazioni per l’innovazione didattica. Una grande attività da cui ci attendiamo risultati in termini di miglioramento dell’efficacia didattica e dell’innovazione. Un’altra novità sarà l’entrata in funzione del nuovo sistema di orientamento. Per ora il via sarà dato con le classi delle secondarie di secondo grado. In questo periodo, centinaia di docenti che avranno la funzione di tutor e orientatori per affiancare gli studenti nelle scelte che riguardano il loro percorso di studi e professionale, si stanno formando. Stiamo poi lavorando a livello regionale, predisponendo la partecipazione ad una progettazione Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione). Si tratta di fondi europei che, tramite il Ministero dell’Interno, vengono destinati a vari scopi connessi all’integrazione dei migranti. Il settore scolastico è destinatario di una quota dei finanziamenti. La scuola capofila sarà il Cpia di Spezia. Costituiremo una rete su tutta la regione per organizzare in modo ancora più efficace l’accoglienza a scuola degli studenti provenienti da contesti migratori".

E sul versante docenti e personale Ata?

"L’ufficio scolastico sta lavorando a pieno ritmo per fare tutte le nomine. Ora stiamo facendo le immissioni in ruolo del personale Ata e poi sarà la volta delle supplenze annuali. Contiamo entro fine mese di aver scorso le graduatorie e daremo poi alle scuole il compito di integrare chiamando dalle loro graduatorie per le poche ore che fossero rimaste scoperte. L’aspirazione è quella di iniziare l’anno con tutti i docenti in cattedra e il personale amministrativo al proprio posto di lavoro".

E riguardo l’sos dei sindacati per la carenza di personale Ata?

"Il servizio scolastico è diffuso capillarmente, questo richiede un grande impegno e grandi risorse. Ci sono scuole che hanno pluriclassi di 8 bambini. Noi dobbiamo garantire anche per loro i servizi di vigilanza e di assistenza. Si tratta di un impegno finanziario non indifferente da parte dello Stato. In un recente provvedimento convertito in legge ad agosto, è stata data la possibilità di istituire posti straordinari di personale Ata per l’attuazione del Pnrr. Per ora è in Gazzetta ufficiale, poi lo stanziamento dovrà essere ripartito tra i vari territori: una risorsa che il governo ha pensato per venire incontro a questa problematica che effettivamente è oggettiva".

Maria Cristina Sabatini